День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября. В 2020 году праздник пришелся на 4 октября. По этому случаю Google и выпустил новый приветственный дудл.

Google поздравил милым дудлом украинцев с Днем работника образования (это официальное название праздника, а в народе – День учителя) в воскресенье, 4 октября, пишет 24 канал.

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Профессиональный праздник работников образования Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье октября (это определено в указе второго президента Украины Леонида Кучмы под номером 513/94 "О Дне работников образования" от 11 сентября 1994 года).

В 2020 году праздник пришелся на 4 октября, поэтому дудл от Google появился именно в этот день.

Дудл, к слову, могут увидеть не только жители Украины, но и Латвии – в этой стране Балтии День учителя так же празднуют в первое воскресенье октября.

Есть и Всемирный день учителей (World Teachers' Day) – его будут праздновать 5 октября. Так решили в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) также в 1994 году.



Google поздравил украинцев с Днем учителя / Скриншот