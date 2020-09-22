Осеннее равноденствие в 2020 году пришлось на 22 сентября. В эти сутки началась астрономическая осень, а продолжительность светлой и темной поры, то есть дня и ночи, одинаковые. По этому случаю Google выпустил трогательный дудл.

После осеннего равноденствия, к которому Google выпустил новый дудл, продолжительность дня – светлой части суток – заметно уменьшается, напоминает 24 канал.

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Google пожелал украинцам счастливой осени в 2020 году / Скриншот

Почему Google поздравил украинцев с осенью аж 22-го сентября, а не 1-го

Осень, как все знают, это одно из четырех времен года, которое прочно укоренилось между летом и зимой. Если взглянуть на календарь, то видим, что осень начинается с 1 сентября.

Но астрономы с этим поспорили бы. Ведь астрономическая осень начинается как раз с осеннего равноденствия (22 – 23 сентября) и продолжается до зимнего солнцестояния (21 – 22 декабря).

В 2020 году точное время осеннего равноденствия – 22 сентября в 14:31 по Киеву.

А еще есть такое понятие как климатическая осень. Но ее начало и конец определенными датами не обозначают. В Украине принято считать, что климатическая осень начинается после перехода температуры воздуха через отметку 15 градусов вниз.

К слову, в это время для жителей южного полушария Земли наступает весеннее равноденствие. Там люди как раз чувствуют потепление. Ну а украинцам его еще придется подождать – месяцев шесть.

Напомним, на 1 сентября поисковик Google по случаю начала нового учебного года поздравил украинцев новым ярким дудлом.