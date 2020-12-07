Ученые Китайской Академии наук успешно испытали прототип нового двигателя, который разогнали до девяти скоростей звука. Это меньше половины его потенциала. С такой силовой установкой самолеты смогут летать на скоростях в 16 махов, что позволит легко подниматься в ближний космос и достигать любой точки на планете за считанные часы.

Технология получила название Sodramjet – аббревиатура от прямоточный воздушно-реактивный двигатель с наклонной ударной волной. Появление технологии стало следствием попытки решить одну из важных проблем в разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей, пишет scmp.

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Что известно

Чтобы уменьшить массу самолетов, инженеры убрали из конструкции тяжелую кислородную канистру. Таким образом двигатель должен черпать кислород из окружающего воздуха. Однако исследователи столкнулись с проблемой: подача кислорода в камеру сгорания происходила неравномерно вследствие ударных волн, которые возникали на высоких скоростях. Более того, они угрожали разрушить и сам двигатель.

Китайские ученые во главе с Цзян Цзунлинем решили реализовать идею, которую предложили NASA еще в 1980-х. Тогда теорию стали развивать, оставив на стадии концепта. Конструкторы сумели заставить ударные волны работать в унисон с камерой сгорания и проталкивать в нее кислород с гиперзвуковой скоростью. Детали процесса не раскрывают, но по сообщениям СМИ, "чем быстрее работает двигатель, тем эффективнее сжигается основное водородное топливо".

Новый двигатель будет значительно меньше и легче, чем существующие сегодня гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Полет с ним через половину мира без дозаправки выглядит вполне реальным. Но это точно не перспектива ближайшего будущего. Прототип лишь демонстрирует работоспособность технологии. Появление полноценного двигателя в Китае пока не обещают.