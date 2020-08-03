Запомнить многочисленные пароли от всех своих аккаунтов и личных кабинетов бывает непросто – порой приходится менять забытые комбинации на новые. При этом легко пропустить предложение браузера изменить сохраненный "ключ" от учетной записи и столкнуться с невозможностью выполнять автоматический вход на сайт – теперь все изменится.

Новая функция Google Chrome, которая уже доступна пользователям тестовой сборки приложения, позволяет решить эту проблему без сброса настроек и очередной процедуры восстановления, сообщает techdows.

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Что делает новая функция Chrome

Стандартный менеджер паролей Chrome запоминает учетные данные пользователя, а затем автоматически заполняет эти поля при следующем входе на сайт. Но если учетные данные были изменены, у пользователей могут возникнуть сложности с авторизацией. Новая функция браузера призвана решить эту проблему – она ​​позволяет не только просматривать сохраненные пароли, но и редактировать их. Полезная опция уже появилась в экспериментальной сборке Chrome Canary для Windows, Mac, Linux и Chrome OS.



Теперь можно не только посмотреть пароль, но и изменить его

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Как активировать функцию

Чтобы активировать функцию, необходимо присвоить ей статус "Включено" на странице chrome://flags. После установки соответствующего переключателя в разделе настроек "Заполнить форму" (также доступен по адресу chrome://settings/passwords) появится соответствующая опция в выпадающем меню.

Перед тем, как отредактировать пароль, пользователь может просмотреть его, нажав на иконку справа от поля ввода. Сроки появления новой функции в стабильных сборниках Chrome разработчики пока не объявили.