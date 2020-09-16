Android-версия Google Chrome поддерживает множество необходимых и полезных функций. Но из-за большого перечня возможностей представленных в текстовом формате главное меню приложения иногда занимает много времени при работе с ним. Чтобы исправить этот недостаток, Google предложил пользователям новый вариант интерфейса браузера.

В очередной бета-версии Chrome для Android разработчики упростили взаимодействие с настройками программы, разделив пункты меню по категориям и объединив их в отдельные группы, сообщает Android Police.

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Также в Google добавили к каждой записи соответствующие иконки, а верхний ряд вкладок, содержащий только значки, выделили серым фоном.



Улучшение интерфейса меню Google Chrome для мобильных устройств

Таким образом, обновленное меню разделено на четыре категории: одна связана с новыми вкладками, другая включает историю, загрузки, закладки и недавние вкладки, в третьей размещены такие функции, как "Поделиться", "Найти на странице", "Перевести" и "Добавить на главный экран", а в последнюю вошли пункты меню настроек и помощи.

Когда обновления станут доступны

Обновленный интерфейс станет доступен пользователям Android-версии браузера начиная с версии Chrome 86.