Компания Meizu выпустила в Индии свои новые беспроводные наушники Meizu Buds. Внешне наушники очень напоминают AirPods от Apple. Их можно приобрести лишь в одном цвете – белом.

Производитель уверяет, что устройство может работать до 20 часов, если использовать для подзарядки кейс. На одном заряде девайс может функционировать примерно 5 часов, передает Gizmochina.

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При этом для полного заряда Meizu Buds требуется полтора часа.

Что еще интересного

Meizu Buds работают на базе чипа Airoha AB1562M. Они оснащены 13-мм графеновыми динамическими драйверами и двумя микрофонами в каждом наушнике для функции ENC (электронного шумоподавления).

Подключение к устройствам происходит с помощью Bluetooth 5.0. Также здесь предусмотрена поддержка управления жестами:

воспроизведение или приостановка музыки и прием или отклонение вызовов. Наушники соответствуют сертификату PX5, то есть имеют защиту от пыли и брызг.

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Цена

Новые TWS-наушники компании оценены примерно в 48 долларов (1300 гривен). При этом первые покупатели смогут приобрести этот девайс со скидкой 38 долларов (чуть больше тысячи гривен).