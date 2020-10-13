Уже в следующем месяце корпорация из Купертино покажет новый MacBook Pro. Ноутбук будет работать на собственном процессоре ARM

Apple не намерена показывать новые компьютеры вместе с iPhone 12, презентация которых пройдет 13 октября, сообщает издание Bloomberg.

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По информации инсайдера Марка Гурмана, премьеру MacBook Pro запланировали на ноябрь, для чего проведут отдельное мероприятие. Это будет первый Mac на базе процессоров ARM.



Новый MacBook Pro покажут в ноябре / фото: Apple

Что известно

Такой компьютер должен опережать версии с Intel по скорости работы и энергоэффективности. Аналоговый процессор A14X уже установлен в iPad Air и iPhone 12.

Прогнозируют, что 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в конце 2020 года, а обновленные MacBook Air, 14-и 16-дюймовые MacBook Pro можно будет приобрести весной 2021-го.

Ожидается также, что Apple покажет наушники в линейке AirPods и "умную" колонку HomePod.

Что покажут 13 октября

А пока ожидаем презентацию новых iPhone. В частности представят: