С помощью современного 3D-принтера можно быстро и легко создавать разнообразные детали из пластика, но они отличаются невысокой механической прочностью. Исследователям американского университета UMass Lowell удалось справиться с этим недостатком готовых изделий благодаря изобретению нового метода литьевой печати.

Оригинальная технология объединяет элементы классической 3D-печати, и литья под давлением – детали создаются путем заполнения полостей форм расплавленными материалами, сообщает Phys.org.

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Чего удалось достичь

Согласно результатам первых испытаний, объединение этих двух процессов увеличило скорость производства и прочность получаемой продукции. По словам создателя методики Дэвида Казмера, ученым удалось не только ускорить процесс изготовления в три раза, но и существенно повысить "живучесть" напечатанных изделий.



Детали в результате становятся крепче и устойчивее

Изобретение значительно улучшает качество изготовленных деталей, делая их более плотными с минимальным количеством трещин или пустот, благодаря чему они становятся гораздо крепче. Новый процесс также эффективен экономически, поскольку его можно использовать в существующих 3D-принтерах, только с новым программным обеспечением,

– утверждает Казмер.

По его словам, оригинальная методика, разработка которой заняла 18 месяцев, позволит создавать прочные детали для самолетов и автомобилей, а также более долговечные медицинские устройства и протезы. Исследователь уже подал заявку на патент для своей технологии, но дата ее массового внедрения пока неизвестна.