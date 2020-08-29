Новый миниатюрный пылесос Xiaomi доступен во всем мире
Компания Xiaomi выпустила свой новый портативный пылесос экосистемы Xiaomi Mijia, который предлагается по цене 60 долларов с возможностью доставки по всему миру.
Благодаря высокой всасывающей способности в 13000 Па устройство не оставляет после себя пыль и мусор, сообщает Giztop.
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Ручной пылесос Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner имеет цилиндрическую форму с минималистичным оформлением. Пылесос весит не более 550 г, он легкий и удобный для переноски. Особенностью портативного пылесоса Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner является его бесщеточный двигатель, который работает со скоростью 88000 об/мин.
Mijia Handy Vacuum Cleaner от Xiaomi
Устройство является беспроводным, на минимальной мощности оно может работать без подзарядки до 30 минут, а на самой высокой мощности время работы снижается до 9 минут, однако и этого хватит, чтобы устранить, например, сильное загрязнение в салоне автомобиля.
Пылесос Mijia Handy Vacuum Cleaner компактный и беспроводной
Ручной пылесос Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner оснащен многофункциональной выдвижной трубкой с различными насадками, а также возможностью блокировки кнопок, которая исключает случайные нажатия.