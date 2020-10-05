Бенчмарк Geekbench испытал новый процессор Apple – 5-нанометровый A14 Bionic. И его результаты впечатляют. Новинка вдвое превышает показатели своего предшественника.

Так, при испытании возможности графического процессора, новый iPad Air 4 из A14 Bionic набрал 12 571 балл. Для сравнения, A12Z Bionic в iPad Pro 2020 года, считавшийся ранее самым продуктивным чипом Apple, в этом же тесте набирает 11 665 баллов.

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При этом A13 Bionic, которым оснащена линейка iPhone 11 набирает 7308 баллов, что на 72% меньше по сравнению с новым чипсетом.

Что там у конкурентов

Относительно прямого конкурента A14 Bionic – Snapdragon 865+, который получают смартфоны на Android, то и здесь новинка от Apple впереди.

Так, в тестировании производительности Apple A14 Bionic набрал 1582 баллов в одноядерном и 4198 баллов в многоядерном режимах. Это существенно больше чем у флагманского Snapdragon 865+ – менее 1000 в одноядерном и около 3500 баллов в многоядерном режимах.