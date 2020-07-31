Компания Apple подвела результаты квартала и заявила о рекордных прибылях. Как известно, в корпорации финансовый год не совпадает с календарным, третий квартал у них завершился 27 июня.

За третий квартал Apple удалось установить новый рекорд – 59,7 миллиардов долларов прибыли, что значительно выше прогноза аналитиков – 52,3 миллиарда долларов, передает Macrumors.

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Детали

Это на 11% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль за год увеличилась до 13,09 миллиарда долларов, а чистая прибыль выросла с 10,04 до 11,25 миллиарда долларов. Валовая маржа составила 38% против 37,6% год назад.

Причины

Как говорят в компании, увеличить прибыль им удалось благодаря существенному росту в сфере продуктов и услуг, а также в каждом из географических сегментов.

В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и про непрерывные инновации Apple,

– заявил глава Apple Тим Кук.

При чем рост демонстрируют все направления бизнеса Apple:

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