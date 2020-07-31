Новый рекорд: Apple отчиталась о существенном росте прибыли
Компания Apple подвела результаты квартала и заявила о рекордных прибылях. Как известно, в корпорации финансовый год не совпадает с календарным, третий квартал у них завершился 27 июня.
За третий квартал Apple удалось установить новый рекорд – 59,7 миллиардов долларов прибыли, что значительно выше прогноза аналитиков – 52,3 миллиарда долларов, передает Macrumors.
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Детали
Это на 11% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.
Операционная прибыль за год увеличилась до 13,09 миллиарда долларов, а чистая прибыль выросла с 10,04 до 11,25 миллиарда долларов. Валовая маржа составила 38% против 37,6% год назад.
Причины
Как говорят в компании, увеличить прибыль им удалось благодаря существенному росту в сфере продуктов и услуг, а также в каждом из географических сегментов.
В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и про непрерывные инновации Apple,
– заявил глава Apple Тим Кук.
При чем рост демонстрируют все направления бизнеса Apple:
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- iPhone – 1,6% (6,41 миллиардов долларов);
- Mac – 21,6% (7,08 миллиардов долларов);
- iPad – 31% (6,58 миллиардов долларов);
- Нательные устройства и аксессуары – 16,7% (6,45 миллиардов долларов);
- Сервисы – 14,8% (13,16 миллиардов долларов).