Компания Microsoft работает над обновлением режима "Вместе" (Together Mode) для Microsoft Teams. Обновленный режим предоставит возможность участникам проводить онлайн встречи в кафе или самостоятельно создавать фоны любимых мест.

Компания представила режим "Вместе", разработанный для виртуальных встреч в период пандемии, который уже несколько месяцев является частью программы Teams. Microsoft планирует добавить несколько обновлений, среди которых набор новых аудиторий, конференц-залов и кофеен, сообщает The Verge.

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Как это работает

Режим "Вместе" работает на основе машинного обучения. Он позволяет автоматически масштабировать и центрировать участников на виртуальных местах независимо от того, насколько далеко они будут находиться от вебкамеры.



Функция "Вместе" в Microsoft Teams / Фото The Verge

Сценарии применения

NBA использует режим Teams для создания ощущения виртуальной толпы. Это позволяет фанатам выбирать номера мест, чтобы сидеть рядом с друзьями и подбадривать свою команду. Для этого NBA установили 5 метровые экраны, которые вращаются вокруг стадиона на протяжении матча, и возвращают ощущение присутствия болельщиков.

Другие функции Microsoft Teams

Позднее в этом году Micriosoft также добавит возможность распределения участников на виртуальные комнаты. Организатор события сможет посещать каждую из комнат. Это станет прорывом для дистанционного обучения, где учителя смогут разделять классы на группы для выполнения заданий, а после этого проверять прогресс.