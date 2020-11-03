Компания Xiaomi пополнила ассортимент фирменных роботов-пылесосов новой моделью – Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T. В отличие от своих предшественников, автоматический уборщик получил датчик глубины, который позволяет ему строить более точную карту помещения, и может похвастаться увеличенным временем автономной работы.

Как уверяет производитель, новый датчик позволяет быстро измерять расстояние до разных объектов и значительно увеличивает точность прокладки маршрута с помощью технологии навигации vSLAM.

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Особенности Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T

Новинка также получила производительный японский бесщеточный двигатель с мощностью всасывания до 3000 Па и четырьмя скоростными режимами, а также контейнер для сбора пыли емкостью 550 мл, сообщает Gizchina.



Пылесос від Xiaomi Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T

Еще одна особенность Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T – функция влажной уборки, для реализации которой модель оснащается вспомогательным резервуаром на 250 мл. Заявленная производительность в таком режиме работы, благодаря системе регулирования подачи воды, составляет до 160 метров "пробега". Емкость аккумулятора робота - 5200 мАч: таким образом, чтобы на одном заряде он способен проработать до 180 минут.

Интересно

Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping and Dragging Robot 1T уже доступен для заказа в Китае по цене 299 долларов (8 551 гривна), розничная цена модели после старта продаж составит 343 доллары (9 810 гривен).