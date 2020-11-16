Компания Mibro, что входит в экосистему Xiaomi, представила новые смарт-часы под названием Mibro Air. Устройство получило доступную цену, а также прочную конструкцию, возможность кастомизации и хорошую батарею.

Как информирует Gizchina, новинка получила круглый металлический корпус с защитой от воды по стандарту IP68 и дисплей диаметром 1,28 дюйма с разрешением 240х240 пикселей. Вокруг дисплея – тонкие рамки, что позволяет занимать 95% площади фронтальной панели.

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Что еще интересного

Также часы поддерживают отслеживание 12 спортивных режимов. Также пользователю предлагают широкий набор виртуальных циферблатов и возможность получать оповещения. Девайс имеет функцию круглосуточного измерения частоты пульса и мониторинга качества сна.

Синхронизация со смартфоном происходит через Bluetooth 5.0. Привлекает внимание и автономность – на одном заряде новинка может проработать до 10 дней.

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Цена

Новые смарт-часы Xiaomi Mibro Air на китайском рынке оценили в 32 доллара (около 900 гривен). Новинку можно заказать на официальном сайте, девайс имеет поддержку русского языка.