Качественные рендеры смартфона LG, создаваемого в рамках инициативы B Project, показали в интернете. Презентация этого уникального устройства ожидается в марте следующего года.

Стало известно, что анонсированный в сентябре смартфон LG с выдвижным дисплеем представят в марте 2021 года. Также появилась первая информация о том, как устройство будет выглядеть и работать, пишет LetsGoDigital.

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Детали новинки

В одном из патентов LG показали дизайн и конструкцию смартфона, экран которого растягивается в разные стороны. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный смартфон, но при необходимости его можно потянуть за бока, чтобы растянуть экран и таким образом увеличить в размерах. Внутри используется специальный пружинный механизм. Судя по всему, при необходимости пользователь сможет вытащить дисплей лишь с одной стороны.



Концепт одного из следующих смартфонов LG / изображение LG Electronics

Дизайнеры издания LetsGoDigital создали на основе схематических изображений трехмерные рендеры, продемонстрировав потенциальный внешний вид будущего устройства. Сообщается, что в разложенном состоянии размер экрана увеличивается на 100%.

Рендеры будущей новинки LG

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Дополнительно указывается, что корпус и все шарниры выполнены из металла: таким образом обеспечивается прочность конструкции. В патенте также уточняется, что интерфейс будет автоматически адаптироваться под размеры экрана.

Изображения были созданы на основе патентной заявки, и нет никаких гарантий, что реальное устройство будет выглядеть именно так.