В июне обнаружили DDOS-атаку нового типа, которая стала крупнейшей в истории. Именно из-за нее 15% всего мирового интернета упало на 30 минут, пострадала и Украина. Этот новый тип действительно очень опасен.

Об этом рассказали в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО. Они зафиксировали первые попытки этого нового типа DDOS-атак.

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Детали

Эти новые атаки непосредственно направлены на инфраструктуру провайдеров, поэтому фактически могут отключить от интернета почти всю страну.

"Это была лишь подготовка к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне", – заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Источником атак стала сеть скомпрометированных устройств для умного дома (IoT). Хакеры получили доступ к этим устройствам через взлом паролей. Лишь в Украине обнаружили 10 тысяч устройств, которые потенциально могут использовать для этой DDOS-атаки.