Компания CD Projekt RED 1 октября выпустила игровой ролик, напоминая о будущую премьеру своей игры Cyberpunk 2077. В нем снова показали Киану Ривза, исполнившего роль одного из персонажей игры Джонни Сільверхенда.

Ролик появился на YouTube-канале игры и в очередной раз показал некоторые детали игрового процесса. Однако ничего нового не раскрыл.

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Как ранее было известно, игрокам будет доступна очень широкая кастомизация персонажа, о чем и сообщает Киану Ривз: в мире Cyberpunk 2077 можно стать кем или чем угодно.

В качестве музыкального сопровождения использовали один из главных поп-хитов последних лет Bad Guy в исполнении Билли Айлиш.

Что известно об игре

Разработчики постоянно сообщают новые детали, в частности:

Никаких экранов загрузки.

Игра наследует классические принципы RPG: общение с NPC, варианты выбора, квесты.

Присутствует режим исследования, что позволит изучать лор игры.

Интерфейс, по примеру другой игры CD Projekt RED, Ведьмака, будет иметь минималистичный интерфейс.

В игре есть автомобильные погони.

Журналисты, успевшие оценить новую игру, отмечают просто невероятный экшен. Можно бегать по стенам, цепляясь за них клинками, падать на врагов, атакуя в процессе. Также есть режим замедления времени.

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Тизер игры Cyberpunk 2077: видео

Когда ждать

Релиз Cyberpunk 2077 состоится на PC, PS4 и Xbox One уже 19 ноября. Полноценная поддержка консолей следующего поколения ожидается в 2021 году.