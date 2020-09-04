Доступ к личным данным и выманивание денег – мошеннические схемы в Интернете достигли нового уровня. В последнее время украинцев все чаще обманывают через соцсети.

Как в несколько кликов можно потерять личную страницу и стать жертвой мошенников – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Мошенничество в социальных сетях

"Мне дают 170 гривен за голос, могу сбросить тебе 85 гривен на телефон или на карту. Мне хорошо и тебе неплохо. За кого хочешь голосуй. Соцопрос", – такая просьба поступила киевлянке Анастасии в сообщение в Инстаграме.

Одно голосование через ссылку да еще и за вознаграждение. Девушка – блогер с многотысячной аудиторией. Поэтому, приняв это за шутку, рассказала фолловерам в публикации. Те моментально отреагировали и предупредили – это пишут мошенники.

Люди, которые уже принимали участие в этом "голосовании", начали писать, что это аферисты. Когда ты переходишь по ссылке, сразу копируется твой пароль и логин, и просто воруется страница

– рассказала она.

Киевлянке Карине написали в Фейсбуке от имени подруги с просьбой проголосовать. Однако вместо поддержки коллеги – девушка отдала доступ к личному Google.

"Я перешла по этой ссылке, почему бы не помочь человеку? Моя почтовый ящик, где у меня были адреса какие-то важные, важные документы, карточки заведены – и он взломан", – прокомментировала Карина.

После этого от имени Карины ее друзьям в сети начали приходить сообщения с просьбой одолжить деньги. У знакомых девушки выманили около 10 тысяч гривен.

Проблема онлайн-вымогательства хотя бы раз касалась каждого опрошенного прохожего. Люди говорят, каждый раз зарекаются не верить мошенникам, но из-за неосмотрительности история повторяется.

София: У меня было так несколько раз, когда писали, что это мой друг. И просили, например, 100 долларов.

Андрей: Они пишут, что у них произошло что-то очень важное и срочное. И им срочно нужны деньги.

Мошенники работают по усовершенствованной схеме

Усовершенствованная схема мошенников теперь работает на два фронта:

похищение личной страницы с целью шантажа;

использование страницы для рассылки смс-ловушек.

Детектив Руслан Болгов отметил, какие бы новые выходки не придумывали злоумышленники, защитить свои данные в сети можно только многоэтапной верификацией.

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"Двойная защита. Когда вы через неизвестное устройство будете заходить, вас будет просить о подтверждение личности через ранее введенный телефон, почту или другое приложение, установленное на мобильном телефоне", – объяснил частный детектив.

Как действовать, если стали жертвой кибермошенников

Если вы уже стали жертвой мошенников, шанс вернуть свое – есть. Надо сразу связаться с техподдержкой соцсети. Восстановить доступ к странице можно, пока злоумышленник не успел переоформить ее на другую почту. В случае шантажа, психологи советуют тянуть время.

Лучший вариант – это сказать: "Хорошо, я соберу деньги, сразу у меня нет, давайте на завтра", и немедленно написать в киберполицию,

– отметила медицинская психологиня Наталья Бугаева.

В полиции сообщили, что таких заявлений крайне мало, несмотря на реальную возможность наказать мошенника по закону.

Как отметил и.о. начальника 3-го отдела департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергей Липка, получения незаконного доступа к учетным записям наказывается лишением свободы до 6 лет.

"К киберполиции наименьшее количество составляют сообщения граждан о незаконном доступе к социальным сетям", – добавил он.

Специалисты по кибербезопасности добавляют, что пренебрегать заявлением в полицию – большая ошибка. Обязанность департамента киберполиции – принять заявление и подключить IT-специалистов для переоформления аккаунта в вашу законную собственность.