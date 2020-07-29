Вслед за новым флагманским смартфоном бренд Nubia анонсировал умные часы в оригинальном дизайне, дисплей которых покрывает внешнюю сторону ремешка. Гаджет, который унаследовал конструкцию прошлогодней модели Alpha, получил поддержку eSIM и ряд других полезных функций.

Сразу стоит обратить внимание, что несмотря на широкий функционал Nubia Watch стоит вдвое дешевле, чем базовая версия предыдущей модели разумных часов. Как сообщает 24 канал, часы сначала будут продаваться в Китае.

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Технические характеристики Nubia Watch

Новинка оснащена 4,01-дюймовым гибким OLED-дисплеем производства компании Visionox, разрешение которого составляет 960х192 пикселей. За производительность смарт-часов отвечает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и 1 ГБ оперативной памяти, а для хранения файлов предусмотрено 8 ГБ внутренней памяти.

Официальный трейлер Nubia Watch

Дизайн Nubia Watch

Особенностью аксессуара стал уникальный дизайн пользовательского интерфейса. Разработчики также обеспечили гаджет большим количеством обоев с динамическими визуальными эффектами.

Смарт-часы Nubia Watch

Устройство получило аккумулятор емкостью 420 мАч, который обеспечивает до 36 часов автономной работы при активном использовании, и около шести дней в режиме ожидания, по крайней мере так обещает производитель.

Связь

Умные часы оснащены модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS, 4G-модемом и чипом eSIM для голосовых вызовов (при сочетании со смартфоном). Также Nubia Watch можно использовать в роли фитнес-браслета – он оснащен встроенным "медицинским" модулем для мониторинга сердечного ритма в реальном времени, имеет трекер сна и функцию автоматического отслеживания качества тренировок.

Цена

Nubia Watch уже доступны для предварительного заказа в черном, зеленом и красном корпусах и поступят в продажу в Китае с 5 августа по цене 257 долларов (7111 гривен).