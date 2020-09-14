Компания NVIDIA еще летом заявила о своем намерении приобрести британского разработчика процессоров ARM. Наконец стали известны первые детали будущей операции, которая оценивается в 40 миллиардов долларов. Покупка британского разработчика мобильных процессоров позволит вендору значительно нарастить долю своего присутствия в этом сегменте рынка.

Компания ARM в дальнейшем продолжит работу, сохраняя нейтралитет на рынке, по крайней мере именно так обещает NVIDIA, сообщает The Verge. Пользователи, скорее всего, в ближайшие несколько лет увидят увеличение моделей мобильных процессоров этого производителя.

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Для чего NVIDIA ARM

В 2016 г. ARM принадлежит японской корпорации SoftBank – на тот момент ее стоимость составляла 31 миллиард долларов. Приобретение компанией NVIDIA разработчика ядер Cortex приблизит ее к поставленной ранее цели – развернуть массовое производство мобильных процессоров. Хотя у ведущего производителя графики уже есть своя линейка мобильных чипсетов Tegra, вендор не занимает лидерской позиции на рынке в плане дизайна CPU.

Главной задачей после приобретения будет продвижение технологии NVIDIA через обширную сеть ARM. Однако это не означает, что ARM изменит свою текущую модель лицензирования – NVIDIA тратит много денег на приобретение и не намерен делать что-либо, что могло бы заставить клиентов уйти,

– сказал генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

По заявлению NVIDIA, компания ARM будет работать как отдельное подразделение со штаб-квартирой в Великобритании и "продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов".

Соглашение, по данным аналитиков, произойдет в ближайшие недели после проверки со стороны регулирующих органов, которые пристально рассматривают и оценивают последствия слияния. Впрочем, тот факт, что NVIDIA и ARM не конкурируют напрямую, по мнению экспертов, сыграет важную роль в этом процессе.

О том, что NVIDIA готовится к покупке ARM, на прошлой неделе сообщало издание The Wall Street Journal. Слухи о возможной сделке ходили с середины лета.