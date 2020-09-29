После многочисленных жалоб первых владельцев флагманских видеокарт GeForce RTX 3080, связанных с частым вылетом игр, в сети начали появляться различные предположения о природе проблем, в том числе связанной с аппаратными компонентами новинок. Наконец, ситуацию прокомментировала сама Nvidia .

По заявлению ряда покупателей игрового флагмана, при использовании новинки геймплей часто заканчивается вылетом приложения или отображением черного экрана. Некоторые энтузиасты предположили, что проблема могла быть вызвана использованием неподходящих конденсаторов, сообщает WCCFTech.

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В частности, речь шла о применении в конструкции видеокарт элементов MLCC (многослойный керамический конденсатор), которые предусматривают работу при высоких номинальных токах, напряжениях и температурах, но со временем могут растрескиваться. У более дорогого варианта SP-CAP (твердотельные конденсаторы из токопроводящего полимера и тантала) другие особенности – они крупнее по размеру, имеют низкое напряжение и хуже работают на высоких частотах, но при этом не склонны сдуваться и лишены пьезоэффектов.



Многослойные керамические конденсаторы / Фото wccftech

Мы тесно сотрудничаем с производителями партнерских плат, в связи с чем они регулярно подстраивают дизайн и характеристики оборудования. При этом количество групп конденсаторов SP-CAP и MLCC может варьироваться в зависимости от конкретного дизайна, и не обязательно указывает на качество оборудования,

– заявили представители компании.

Согласно другой гипотезе, проблема могла быть вызвана недостаточной оптимизацией тактовых частот со стороны производителей печатных плат графических адаптеров, что и привело к конфликту оборудования. Пока вендоры решают технические проблемы, энтузиасты советуют "пострадавшим" снизить частоту работы графического ускорителя с помощью утилиты MSI Afterburner до отметки менее 2 ГГц, и установить драйвер устройства, который, вероятно, вносит идентичные изменения в алгоритм работы проблемных видеокарт.