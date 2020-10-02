Объединенные Арабские Эмираты запускают собственную программу по исследованию Луны. Исследовательский лунный модуль, который спроектируют в ОАЭ, должен приземлиться на поверхности Луны в 2024 году "с целью изучения районов, не охваченных предыдущими научными миссиями".

Информацию в своем твиттере подтвердил премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Полученные в ходе миссии данные и снимки, власти пообещали передать исследовательским центрам по всему миру.

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Что известно о Луноходе ОАЭ

Зонд получит имя "Рашид" в честь отца премьера, правителя Дубая Рашида ибн Саида Аль Мактума. Он будет иметь солнечные батареи, системы связи, видеокамеры, в том числе две оптические, одну инфракрасную и камеру-микроскоп. Вес аппарата составит около 10 килограммов.

Пока о сроках работы Лунохода и месте его посадки информации нет. Однако, в случае, если зонд не будет оснащен РИТЕГом (радиоизотопным електримчним генератором) необходимым для обогрева, он не сможет проработать больше, чем один лунный день или 15 земных суток.

Таким образом, ОАЭ могут стать четвертой страной в мире, которая посадит космический корабль на Луну после США, Советского Союза и Китая.

Другие космические планы ОАЭ

Летом этого года страна уже отправила к Марсу спутник Al Amal для изучения атмосферы и климатических условий. Он должен достичь поверхности планеты в феврале 2021 года. ОАЭ также поставили перед собой цель создать к 2117 году человеческую колонию на Марсе.