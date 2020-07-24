В начале марта OPPO представила свои первые умные часы с изогнутым AMOLED-дисплеем, быстрой зарядкой VOOC Flash и собственной операционной системой, ориентированной на внутренний рынок. Наконец, компания анонсировала глобальную версию аксессуара, раскрыв не только дату презентации гаджета, но и его главное отличие от предшественника.

OPPO подтвердила, что уже 31 июля представит новую версию смарт-часов, которые будут работать на базе операционной системы Google Wear OS вместо ColorOS Watch, сообщает XDA. Интересно Смарт-часы Amazfit GTR могут мониторить дневной сон Ранее гаджет прошел сертификацию американского регулятора FCC, благодаря чему стали известны технические характеристики новинки – они дублируют оригинальную версию устройства. По случаю анонса компания также опубликовала короткий видеоролик, демонстрирующий "внутренний мир" аксессуара. Особенности гаджета OPPO Watch получат 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 430 мАч, 46-миллиметровый корпус с защитой от воды по стандарту 5ATM, 1/8 ГБ памяти и модуль eSIM. На одном заряде устройство сможет работать до 40 часов при активном использовании, и до 21 дня в режиме энергосбережения. Цена часов Предполагаемая стоимость новинки составит 215 долларов (5 977 гривен).