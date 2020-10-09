Go-версия Android интересна не только широкими возможностями настройки, но и набором облегченных версий фирменных приложений. Одна из их особенностей – лаконичный интерфейс, не перегруженный лишними элементами, который уместно смотрится даже на мощных смартфонах. Опробовать почтовый клиент Gmail Go уже могут все пользователи Android-устройств – приложение стало официально доступным в Google Play.

Визуально Gmail Go выглядит почти идентично базовой версии. Но есть и отличия – облегченный клиент потерял некоторые элементы интерфейса, вроде нижней панели с интеграцией сервиса Google Meet, сообщает 24 канал.

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Другие различия

Еще одним отличием является оптимизация иконок облегченной версии приложения, о которой позаботились дизайнеры. Исчезли тени и некоторые визуальные эффекты, которые требовали дополнительных аппаратных ресурсов для отображения.

Обновленный интерфейс облегченной версии почтового приложения Gmail Go

Разработчики также отметили, что в коде Gmail Go была несколько снижена частота обновления изображения на дисплее, что может приводить к незначительной задержке ввода при использовании приложения на мощных смартфонах, но способствует более рациональному потреблению ресурсов на гаджетах начального уровня.

Скачать почтовый клиент Gmail Go, совместимый со всеми Android-устройствами, можно в магазине Google Play.