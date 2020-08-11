Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин традиционно уничижительно отзывается об успехах США в космосе. Такие заявления все больше раздражают профессионалов, которые на самом деле понимают, в каком кризисе находится космическая отрасль России. В своем интервью Рогозин заявил, что Россия готовит корабль "Орел", который отправит космонавтов на Луну. Однако, оказывается, все не так идеально, как утверждалось

Как выяснилось, Рогозин уверенно рассказывает, мягко говоря, неправду. В частности, летчик-космонавт Федор Юрчихин утверждает, что корабль "Орел", который по планам Рогозина должен совершить первый полет в 2023 году, на сегодня не существует в завершенном виде даже на бумаге.

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Юрчихин рассказал много интересного о реальном состоянии дел в Роскосмосе и месте российской космонавтики в текущем раскладе сил с американцами и китайцами.

Федор Юрчихин – космонавт и герой России, который трижды летал на МКС, среди прочего, на американском шаттле Atlantis в рамках миссии STS-112 в 2002 году. Он является одним из рекордсменов по общему пребыванию в космосе – почти 673 дня. У него 9 выходов в открытый космос общей продолжительностью почти 60 часов и он всю жизнь связал с космонавтикой (в отличие от Рогозина).

Так вот, по словам Федора Юрчихина, корабля "Орел", о котором так много и подробно говорит Рогозин в своих интервью, на самом деле не существует. Нет окончательно утвержденных чертежей и когда они появятся никто не знает.

Если предположить, что документация на корабль будет утверждена, то на его строительство и все испытания уйдет от 6 до 10 лет. То есть даже при идеальном прохождении всех испытаний (чего в космонавтике не бывает) корабль "Орел" будет готов до первого пилотируемого полета не ранее 2026 года. Но в реальности правильнее рассчитывать на 20-30-й.

Что именно в этих условиях собирается запускать в космос в 2023 году любитель батутов Рогозин, неизвестно. В лучшем случае на эту дату можно подготовить габаритно-весовой макет корабля.

Гегемонию США в космической отрасли, по мнению Юрчихина, можно считать свершившимся фактом. На второе место выходит Китай. Россия откатывается все дальше назад и он подробно объясняет почему.

Что же это за такой "Орел"

Задача по созданию нового пилотируемого корабля, который сейчас называется "Орел", была поставлена 12 лет назад – в 2008 году. Предполагалось, что он начнет летать уже в 2015 году. Но корабля до сих пор нет даже на бумаге и появится он не скоро (если вообще появится). Тоже самое происходит со всеми другими задачами – новой тяжелой ракеты нет, новых перспективных двигателей нет, многоразовых ракет нет, научные программы провалены, стратегия постоянно меняется. Топтание на месте по всем направлениям своим чередом ведет к оттоку ценных кадров.

А что там в США

За это время США полностью модернизировали и перестроили свою космическую отрасль, сделав ее локомотивом SpaceX, которая взяла на себя все риски неудач. В них частными компаниями разработана целая серия новых ракет, созданы эффективные двигатели, работающие на метане, появились собственные грузовые и пилотируемые космические корабли.

Причем, чтобы не рассказывал Рогозин о преимуществах российских "Союзов", Crew Dragon – принципиально новый корабль с новыми возможностями в том числе точечной посадки в заданные координаты, а не куда получится с разбросом в десятки километров.

Если все пойдет по плану (как это было раньше), через пять лет у американцев будет целый флот многоразовых космических кораблей: грузовой и пилотируемый Dragon, грузовой Dream Chaser (практически готов, разрабатывается Sierra Nevada Corporation), CST-100 Starliner от Boeing, а также Boeing X-37B, способный находиться автономно в космосе 780 суток (в пилотируемой версии он сможет брать на борт трех астронавтов) и, наконец, корабль Orion для дальнего космоса от Lockheed Martin.

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Все это было разработано с нуля или почти с нуля за последние 10-12 лет. За это время Россия не смогла создать ничего нового, все успехи – только в модернизации советского наследия.

Не трудно сделать вывод, что российскому Роскосмосу не хватает действительно хорошего специалиста в кресле директора и Дмитрий Рогозин далеко не тот и не специалист, как невоспитанный школьник способен лишь дразниться и передергивать.