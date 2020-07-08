Исследовательская команда Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) совместно с UNIST и Кембриджским университетом объявили об открытии нового материала – аморфного нитрида бора (a-BN). Как уверяет компания, данная находка вполне может ускорить появление полупроводников следующего поколения.

В компании пообещали, что аморфный нитрид бора будут применять в полупроводниках, в том числе в решениях DRAM и NAND.

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Что дает новый материал

Аморфный нитрид бора состоит из атомов бора и азота с аморфной структурой толщиной в одну молекулу. Он был получен из "белого графена" – нитрида бора, в котором атомы бора и азота построены в кристаллическую решетку в форме шестиугольника. Именно в расположении элементов кроется ключевое отличие между материалами.

Новый материал применят в разработке полупроводников следующего поколения

По словам исследователей, аморфный нитрид бора имеет лучшую в своем классе сверхнизкую диэлектрическую проницаемость 1,78. Кроме того, данный материал характеризуется сильными электрическими и механическими свойствами. Он может использоваться в качестве изоляции в соединениях для минимизации электрических помех.

Сфера применения

Новый материал можно производить в достаточно больших масштабах при относительно низкой температуре в 400°C. В Samsung намерены начать использовать аморфный нитрид бора для создания модулей оперативной (DRAM) и постоянной (NAND) памяти, однако говорить о сроках появления готовой продукции пока еще рано.