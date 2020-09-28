Недавно мы сообщали, что эксперты предостерегали пользователей Apple Watch от установления watchOS 7. Похоже, они правы, ведь после апдейта пользователи Apple Series 3 столкнулись с проблемами.

Как передает издание 9to5mac.com пользователи Apple Watch 3 жалуются на случайные перезагрузки после установки операционной системы watchOS 7.

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Что не так

Более того, у некоторых пользователей часы перезагружаются по несколько раз в день. Также некоторые пользователи пишут на форумах Apple, заметили пониженную производительность гаджетов.

"У меня было несколько перезагрузок в день, девайс спрашивает мой пароль и показывает пустую статистику по активности. Никогда раньше не возникало подобной проблемы", – возмутился пользователь.

В целом большинство пользователей называют это обновление худшим, которое Apple выпустило за все время.

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Что интересного в watchOS 7

Операционная система watchOS 7 принесла пользователям функцию отслеживания сна, новые циферблаты и тому подобное. Также на прошлой неделе разработчик выпустил обновление watchOS 7.0.1, что должно исправить ошибки.