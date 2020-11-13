Социальная сеть Instagram получила большое обновление интерфейса. Впервые за долгое время изменениям подвергся главный экран. На главной странице появились две новые вкладки.

Как сообщает издание The Verge, на главную страницу Instagram добавили вкладки – Shop и Reels. При этом остальные элементы интерфейса немного изменили местоположение.

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Подробнее о новых вкладках

Новая функция Reels предусматривает запись коротких видео длиной 15 секунд. Также пользователи могут добавлять к ним музыку и эффекты. Сервис создан по принципу TikTok. Таким образом компания хочет привлечь младшую аудиторию.

предусматривает запись коротких видео длиной 15 секунд. Также пользователи могут добавлять к ним музыку и эффекты. Сервис создан по принципу TikTok. Таким образом компания хочет привлечь младшую аудиторию. Еще одна новая услуга называется Shop. Это сервис покупок с возможностью оплатить их через Facebook Pay. Здесь пользователь может ознакомиться с персональными рекомендациями, специальными видеороликами, новыми коллекциями и тому подобное. Функцию запустили еще летом, но сейчас ее вывели на главную страницу.

Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR — The Verge (@verge) November 12, 2020

А вот вкладку, где пользователь видит лайки к своим фото, и вкладку создания нового поста переместили в правый верхний угол к иконке личных сообщений.