Недавно вышло свежее обновление графического приложения Lightroom для iOS и iPadOS. Однако вместо интересных функций апдейт принес пользователям проблемы – обновление удалило фото пользователей в приложении, которые не были синхронизированы с облаком.

И хуже всего в этой ситуации заключается в том, что восстановить эти фото уже нельзя. Об этом говорит компания-разработчик Adobe, передает The Verge.

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Как возмущаются пользователи, после обновления Lightroom до версии 5.4, все фотографии и пресеты (купленные наборы настроек для быстрой обработки фото) исчезли. Проблема коснулась как пользователей бесплатной версии, так и владельцев подписки.

Что говорит производитель

"Я общался с представителем компании. Мне сказали, что проблема не исправлена, и потерянные фотографии невозможно восстановить", – говорит один из пользователей Lightroom.

Официально в Adobe уже подтвердили ошибку. Для этого уже выпустили обновление Lightroom 5.4, в котором этот баг устранили. Однако потерянные данные в обновлении не восстанавливаются. В компании извинились перед пользователями.

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Но это извинение пользователи воспринимают довольно скептически.

Я потеряла 800 фотографий и все платные пресеты, которые стоят сотни долларов. Все, что они смогли ответить – это извиниться,

– написала пользовательница в Twitter.

Скольких клиентов коснулась эта ошибка, в компании не говорят.