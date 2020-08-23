Обновление популярного приложения удаляет фото на iPhone
Недавно вышло свежее обновление графического приложения Lightroom для iOS и iPadOS. Однако вместо интересных функций апдейт принес пользователям проблемы – обновление удалило фото пользователей в приложении, которые не были синхронизированы с облаком.
И хуже всего в этой ситуации заключается в том, что восстановить эти фото уже нельзя. Об этом говорит компания-разработчик Adobe, передает The Verge.
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Как возмущаются пользователи, после обновления Lightroom до версии 5.4, все фотографии и пресеты (купленные наборы настроек для быстрой обработки фото) исчезли. Проблема коснулась как пользователей бесплатной версии, так и владельцев подписки.
Что говорит производитель
"Я общался с представителем компании. Мне сказали, что проблема не исправлена, и потерянные фотографии невозможно восстановить", – говорит один из пользователей Lightroom.
Официально в Adobe уже подтвердили ошибку. Для этого уже выпустили обновление Lightroom 5.4, в котором этот баг устранили. Однако потерянные данные в обновлении не восстанавливаются. В компании извинились перед пользователями.
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Но это извинение пользователи воспринимают довольно скептически.
Я потеряла 800 фотографий и все платные пресеты, которые стоят сотни долларов. Все, что они смогли ответить – это извиниться,
– написала пользовательница в Twitter.
Скольких клиентов коснулась эта ошибка, в компании не говорят.