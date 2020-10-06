Шведский стриминговый сервис Spotify добавил новую полезную функцию. Она позволяет искать музыку не по названию, а по части текста.

Теперь не нужно сначала искать название понравившейся песни в Googlе. Аналогичная функция есть у Apple Music уже несколько лет, сообщает 24 канал.

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Новая функция в Spotify / Фото: unsplash​

Как работает

Это значительно упрощает процесс поиска новой музыки. Если вы услышали песню и не знаете ее названия, то все, что вам нужно, это ввести слова, которые запомнили, в строку поиска. Обновление уже доступно в мобильных и десктопных версиях приложения.

Напомним, что сервис Spotify официально заработал в Украине с середины июля. До этого пользоваться им с ограничениями можно было только с помощью VPN.