Недавно Microsoft выпустила сентябрьское обновление KB4571744 для Windows 10. Апдейт призван исправить критические проблемы и добавить в систему несколько улучшений, но не обошлось и без накладок. Некоторые пользователи, которые установили обновление, стали жаловаться на появление досадного бага, связанного с переходом компьютера в спящий режим.

В чем проблема

Суть проблемы заключается в том, что владельцы ноутбуков и ПК после принудительного перевода устройства в спящий режим, сталкиваются с тем, что система самопроизвольно выходит из сна, сообщает MSPowerUser.

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Более того, компьютер не "засыпает", даже если оставить его на несколько часов. При этом проблема проявляется именно после установки KB4571744. Судя по многочисленным отзывам, "будит" компьютер системная служба Центра обновления Windows.



Служба обновления не дает компьютеру "заснуть"

Решение проблемы

Гарантированного способа решить проблему пока нет, но энтузиасты предложили временную меру – запретить "виновнику" работать в нечетные часы или найти соответствующий пункт в меню "Администрирование" → "Службы", остановить работу сервиса, перезапустить его, установить последние апдейты из Центра обновлений и перезагрузить ПК или ноутбук.

Представители Microsoft ситуацию с багом пока не прокомментировали.