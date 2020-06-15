Обновление Windows 10 продолжает разочаровывать: что опять не так
В конце мая компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Конечно, оно должно было принести только полезные функции. Но вместе с тем пользователи продолжают находить все новые баги.
Самое большое обновление Windows 10 в этом году принесло очень много проблем, которые начали постепенно появляться, передает Windowslatest.
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Новая проблема
Сейчас пользователи заметили проблему с запуском приложений. Во время их запуска появляется ошибка Windows can not find [* .exe] (Windows не может найти файл).
В частности, ошибка появляется при запуске Steam, Discord, а также приложений пакета Microsoft Office. Внезапно в системе появились некорректные записи IFEO (Image File Execution Options). После чего корректно запустить программы невозможно.
В некоторых случаях причиной записи IFEO стало обновление антивируса Avast. И производитель Avast уже выпустил свежее обновление, которое устраняет эту ошибку.
Что говорят в Microsoft
В Microsoft уже признали, что апдейт вышел проблемным. Более того, разработчик рекомендует некоторым пользователям не спешить с установкой новой версии.
Важно Большое обновление Windows 10: для пользователей исчезнут некоторые услуги
Ведь ОС установлена на огромном количестве компьютеров с различными конфигурациями, распространение обновлений популярной ОС не всегда оказывается удачным. Поэтому система выдает сообщение о том, что устройство полностью готово к установке обновления.
Microsoft также сообщила, что проблемы будут решены в течение 30 дней.