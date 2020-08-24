Обновления выпускают для того, что исправить какие-то баги и ошибки. Однако, зачастую очередной апдейт Windows 10 приносит пользователям еще больше проблем. На этот раз пользователи операционной системы жалуются на так называемый синий "экран смерти".

Как передает Windowslatest.com, августовские апдейты Windows 10 KB4565351 и Windows 10 KB4566782 приводят к циклическому синему "экрану смерти".

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Об этом жалуются пользователи. У некоторых такое сообщение появляется периодически.

Что еще не так

Еще некоторые пользователи Windows 10 возмущены, что они совсем не могут установить последние обновления операционной системы.

Обновление Windows 10 снова спровоцировало проблемы / Фото: windowslatest.com

Кроме того, августовские обновления привели к сбою некоторых компьютеров, на которых была активирована функция Hyper-V, преимущественно речь идет о модели Lenovo ThinkPad.

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Еще одна жалоба пользователей – длительное время загрузки, а также замирание, снижение частоты кадров в играх и медленный "Проводник".

Также в отдельных пользователей возникла проблема с работой внешних жестких дисков.