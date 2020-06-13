В конце мая компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Однако, как это часто бывает, обновление принесло не только новые функции, но и немало проблем.

Как передает WindowsLatest, пользователи продолжают жаловаться на новые баги и проблемы, возникающие после обновления.

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Какие проблемы

В частности, пользователи обнаружили проблему странных артефактов при выводе изображения. Возникают синие или зеленые волнистые линии, которых не должно быть видно.

Один из пользователей пожаловался на появление волнистых линий на втором мониторе в системе с установленным обновлением Windows 10 May 2020 Update.

Еще одна проблема касается поддержки WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model) и улучшения работы с несколькими мониторами, которые добавили в Windows 10 May 2020 Update. Так, пользователи жалуются на артефакты при выводе изображения.

Пользователи заметили странные линии / windowslatest.com

В чем причина

Эксперты говорят, что проблема может быть связана с несовместимостью апдейта и F.lux (это популярная программа для регулировки цветовой температуры монитора).

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Разработчик F.lux Майкл Херф подтвердил наличие проблемы с появлением артефактов и добавил, что сейчас в компании отслеживают причины.

Он добавил, что подобные баги возникают, когда появляется много изменений в видеодрайверах, но обычно их быстро исправляют.