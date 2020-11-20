Apple выпустила iOS 14.2.1 с исправлением ошибки экрана блокировки iPhone 12 mini, на которую ранее жаловались пользователи.

Несколько первых владельцев iPhone 12 mini ранее сообщили о проблемах с чувствительностью дисплея на экране блокировки смартфона. Сообщения об этом появились на форумах Apple и MacRumors.

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В чем заключается проблема

Дисплей не всегда распознает действие при свайпах по экрану пальцем вверх для снятия блокировки или при нажатии на иконки запуска камеры или фонарика. После разблокировки смартфона чувствительность возвращается.

Некоторые пользователи предположили, что отсутствие реакции может быть проблемой проводимости, поскольку другие пользователи отмечали, что нормальная работа экрана восстанавливается при подключении к зарядному устройству или при прикосновении к раме смартфона без чехла.

Решение проблемы

Обновление iOS 14.2.1 решает проблему недостаточной чувствительности смартфонов Apple. Помимо проблемы с экраном блокировки, обновление устраняет ошибку, из-за которой некоторые текстовые MMS-сообщения не принимались как в индивидуальных, так и в групповых чатах. Кроме того, апдейт принес исправление работы слуховых аппаратов для iPhone, у которых возникали проблемы с качеством звука при передаче с телефона.

Обновление iOS 14.2.1 можно загрузить по беспроводной связи, зайдя в "Настройки" > "Общие" > "Обновление ПО". Апдейт доступен для владельцев телефонов iPhone 12.