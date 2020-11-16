Apple представила финальную версию операционной системы macOS Big Sur, доступную для многих ноутбуков и десктопов компании. Но как выяснилось, ряд фирменных устройств оказались несовместимыми с новым программным обеспечением: пользователи некоторых моделей MacBook Pro столкнулись с критической ошибкой, которая приводит к превращению их лэптопа в "кирпич".

При попытке обновить 13-дюймовые модели MacBook Pro 2013 и 2014 года выпуска пользователи столкнулись с тем, что их аппараты отражали черный экран без возможности выполнить любые операции, сообщает engadget. При этом попытка сброса памяти NVRAM и контроллера SMC через системное меню проблему не решала.

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В чем проблема

Один из энтузиастов предположил, что причина может быть связана с контроллером HDMI, поскольку после удаления соответствующей микросхемы ноутбук запустился. Владельцы указанных моделей MacBook, при обращении в сервисный центр Apple отметили, что в одном случае было предложено оставить гаджет на диагностику, в другом – представители Genius Bar заявили, что знают о проблеме, но Apple пока официально не комментировала ситуацию.



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Подтверждения, что невозможность апдейта затрагивает все 13-дюймовые модели MacBook Pro 2013 и 2014 года, пока нет, но пользователи, которые столкнулись с такой ошибкой, советуют другим владельцам не обновляться на macOS Big Sur с номером сборки 20B29 до прояснения ситуации.