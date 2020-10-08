Microsoft продолжает модифицировать фирменный браузер Edge на движке Chromium. В обновленной версии программы появилась возможность открывать часто посещаемые страницы без предварительного поиска в длинном списке закладок. Теперь важные страницы можно закрепить в виде плитки в самом меню "Пуск". Такой подход позволит сэкономить время и открывать нужные сайты в один клик.

Пользователи версии Edge Canary 87.0.662.0 и выше теперь могут закрепить любую веб-страницу в меню "Пуск" Windows 10, сообщает MSPowerUser. Стоит отметить, что это тестовая версия браузера, до пользовательской версии функция еще не добралась, но это произойдет во время ближайшего обновления.

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Как закрепить веб-сайт в меню "Пуск"

Для этого необходимо зайти на нужный сайт, нажать правой кнопкой мыши и выбрать опцию "Закрепить на начальном экране" в контекстном меню.



Теперь нужные веб-страницы можно закрепить сразу в меню "Пуск"

Аналогичным образом можно закрепить и сайты, созданные с использованием технологии PWA, представляющие собой гибрид сайта и приложения. Для этого на странице сайта нужно нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана, навести курсор на пункт "Приложения" и кликнуть по опции "Установить этот сайт как приложение". Сайт PWA может быть закреплен не только в меню "Пуск", но и на панели задач.

Новая функция доступна всем пользователям Microsoft Edge Canary, скачать последнюю версию которого можно на сайте разработчика.