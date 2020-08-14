Программное обеспечение самолета Boeing 747-400, который впервые поднялся в небо в 1988 году, до недавних пор обновлялось с помощью 3,5-дюймовых дискет. Существует немало моделей самолетов, которые в 2020 году обновляют ПО с помощью старых носителей.

Об истории с Боингом 747 сообщила компания Pen Test Partners, специалисты которой исследовали один из самолетов в рамках конференции DEF CON 28.

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Эксперт Pen Test Partners Алекс Ломас смог исследовать один из самолетов после того, как авиакомпания British Airways решила отказаться от эксплуатации Boeing 747 из-за резкого падения количества авиарейсов во время пандемии коронавируса. Специалисты смогли осмотреть отсек авионики и снять десятиминутный осмотр. В кабине самолета Ломас обнаружил дисковод для 3,5-дюймовых дискет.

Видео демонстрирует кабину пилотов Boeing 747

Как пояснили в Pen Test Partners, дискеты вплоть до списания самолетов использовались для обновления навигационной базы данных. У кабины Boeing 747-400 нет возможности подключения к интернету или другой сети. Поэтому все данные, необходимые для управления аппаратом, включая информацию о траектории полетов, аэропортах и взлетных полосах, хранятся локально. Обновлять базу приходится вручную. Как сообщает Pen Test Partners, для обновления могло потребоваться до восьми дискет за раз. Обновлять базу нужно было раз в 28 дней – в противном случае самолет могли не допустить до рейса.

Как отмечает The Verge, хотя это может показаться странным, дискеты до сих пор используются для обновления ПО ряду самолетов, включая, например, серию Boeing 737. Согласно отчету Aviation Today за 2014 год, у операторов этих самолетов есть папки, заполненные дискетами для "всей авионики, которая может им пригодиться". Даже в 2020 году значительное количество авиакомпаний все еще продолжает использовать дискеты для загрузки программных компонентов.

Как обновляются современные самолеты

Для обновления ПО современных самолетов, таких как Boeing 777X и 787, используются оптоволоконные сети. Авионика подключается к сети и управляется компьютерами, на которых установлено программное обеспечение, необходимое для полета. Это больше похоже на традиционные сети наподобие тех, что функционируют в офисных зданиях, а некоторые из последних авиалайнеров даже получают обновление программного обеспечения по беспроводной сети.

Тем не менее, программное обеспечение, установленное на современных самолетах, также не всегда надежное. В частности, ранее сбои в программном обеспечении самолета Boeing 737 Max привели к двум катастрофам, в результате которых погибли 346 человек.

Использование дискет сохранилось и в некоторых других отраслях. Например, Министерство обороны США прекратило использование дискет для координации ядерных сил страны лишь в октябре прошлого года, а на Международной космической станции до сих пор полно этих древних носителей информации.