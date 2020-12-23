Разработчики Telegram представили новую версию мессенджера: в ней появилась возможность запуска отдельного голосового чата. Таким образом, приложение предлагает новый вид аудиоконференций, к которым можно подключаться в любой момент. Также добавили несколько долгожданных функций.

Что нового в Telegram

Кроме обычной переписки, в любом чате реализована возможность запуска голосового чата, сообщает 24 канал. В отличие от обычных звонков, участникам необязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться и послушать.

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Подключившись к чату, вы сможете продолжать пользоваться приложением, читать и отправлять сообщения в любые другие беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай, если захочется что-то сказать.

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. В любой момент можно приглашать в чат новых участников и управлять микрофоном в десктопных версиях приложения для Windows и macOS.

Другие полезные новшества

Кроме того, новая версия приложения предлагает владельцам Android-смартфонов выбрать карту памяти в роли хранилища для мультимедийных файлов.

Также появилась функция редактирования фотографий без повторной отправки, новые анимированные эмодзи и возможность предлагать собственные новшества на специальной странице.