Популярный мессенджер Viber получил очередное обновление версии Viber 13.5. Среди интересного, разработчики добавили возможность создавать наклейки со своих собственных фотографий.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Viber.

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Что нового

Одна из интересных функций, которая станет доступной после обновления до версии 13.5, – это сокрытие выполненных или отмеченных, как выполненные, заметок.

Для этого нужно перейти в настройки и активировать эту функцию. После выполнения заметки сами исчезают.

Чтобы создать собственную наклейку, нужно зайти в чат Viber, на нижней панели нажмите на значок эмодзи. Далее, в правом углу нужно нажать на "+" и выбрать "Создать наклейку".

Кстати, пользователь может создать целый пакет наклеек и сделать его общедоступным. Но надо быть готовым, что любой другой пользователь Viber сможет использовать эти наклейки в своих чатах.

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Для создания наклеек можно использовать файлы из галереи, сделать новое фото через камеру или сделать стикер с использованием собственных надписей и предложенных наклеек.

Когда ждать обновление

Обновление версии Viber 13.5. уже доступно для Android и iOS.