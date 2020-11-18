Сообщения в течение дня могут отвлекать от других дел, а то и вовсе раздражать. При этом беззвучный режим мешает получать действительно важную информацию, а перенос чата в архив "замораживает" переписку. Решить проблему призван новый режим работы WhatsApp, который объединяет оба метода взаимодействия пользователя с приложением.

Благодаря новой функции WhatsApp должен помочь оптимизировать общение в течение дня так, чтобы вы не пропустили важные сообщения, а другие извещения не отвлекали вас от работы, сообщает TechRadar.

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Новые возможности WhatsApp

Опция под названием "Прочитать позже" меняет способ архивирования чатов на мобильном устройстве. При активации этой функции новые сообщения будут добавляться в архив, но сообщения о них не будут отображаться на дисплее смартфона и напоминать о себе звуковыми оповещениями. По словам разработчиков WhatsApp, основная цель нового решения – уменьшить количество отвлекающих факторов.



Новый режим WhatsApp тестируют пользователи iOS

Как воспользоваться новым режимом

Сейчас режим Read Later доступен только на iOS в рамках закрытого бета-тестирования мессенджера с номером сборки 2.20.130.16. Ожидается, что позже соответствующая возможность появится и у пользователей Android. Сами разработчики дату релиза обновленной версии мессенджера пока не объявляли.