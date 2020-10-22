Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 с новым меню "Пуск". Скоро оно станет доступным для всех пользователей.

Корпорация Microsoft объявила о выпуске обновления Windows 10. Оно добавляет некоторые новые функции, включая усовершенствованный дизайн меню "Пуск", улучшает работу с Alt + Tab и многое другое, сообщает издание Мspoweruser.

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Что нового

Обновление в основном состоит из улучшений и исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. Обещают также изменения безопасности. Например, новые алгоритмы биометрического входа через Windows Hello, которая распознает пользователя по лицу или по отпечаткам пальцев.

Разработчики также добавили новый инструмент для работы с вкладками в фирменном браузере Edge. Теперь вы можете использовать сочетание клавиш Alt + Tab, чтобы вывести все открытые в браузере вкладки.

Смотрите краткую демонстрацию функций системы: видео

Новый "Пуск"

Привычное всем меню "Пуск" также получило обновление. На смену цветным фонам пришел однотонный и частично прозрачный фон, который унаследует цветные акценты всей системы.

Новый вид меню "Пуск" / анимация Microsoft

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Сейчас автоматическое распространение обновлений еще не начали. Microsoft традиционно делает это поэтапно с соблюдением очередности, во избежание возможных проблем с совместимостью некоторых устройств.