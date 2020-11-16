То, что обновления Windows 10 приносят не только интересные функции, но и проблемы, ни для кого не секрет. Однако, свежий апдейт принес загадочную ошибку, что приводит к "синему экрану смерти".

Этот экран на дает устройству на Windows 10 загрузиться корректно, информирует WindowsLatest.

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"Синий экран смерти" появляется после отправки устройства в спящий режим. На такую проблему жалуются пользователи ноутбуков

HP Envy x360,

HP ProBook 650 G4,

HP Elite x2 1012 G2,

HP ProBook 650 G5,

HP EliteBook x360 1040 G6.

У пользователей ПК Dell Latitude 5500 также появляется ошибка PDC_WATCHDOG_TIMEOUT с «синим экраном смерти» после установки майского обновления Windows 10 May 2020 Update и более свежих апдейтов ОС.

Также от "синего экрана смерти" страдают некоторые пользователи ноутбуков Lenovo после недавнего обновления BIOS. Апдейт может повредить системный раздел, и Windows 10 не сможет загрузиться даже после установки исправления.

В чем причина

По данным СМИ, проблема может заключаться в недавних обновлениях, которые были запущены Microsoft, Trend Micro, Lenovo и Intel.

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Некоторые пользователи обвиняют в проблеме антивирусное решение Trend Micro Apex. Другие же проблему видят в обновлениях Microsoft и Intel. Иногда ПК можно вернуть к жизни с помощью встроенных решений восстановления Windows 10.