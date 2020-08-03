В конце мая компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10, которое принесло пользователям больше хлопот, чем преимуществ. Очередной апдейт снова получил немало жалоб от клиентов.

Речь идет об обновлении под кодовым номером KB4559309. Именно на этот апдейт уже поступает немало жалоб от пользователей операционной системы, передает ithome.

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Что пошло не так

Как говорят клиенты, после установки свежего обновления происходит более длительная загрузка операционной системы. Также наблюдается некоторое торможение при работе самой ОС и ее приложений.

Проблемы добавляет и тот факт, что апдейт KB4559309 устанавливают автоматически, хочет этого пользователь или нет.

Как исправить проблему

В компании пока никак не реагируют на эту проблему. Единственным вариантом, сейчас видят эксперты, является ручное удаление KB4559309 из системы.

Напомним, крупное обновление Windows 10 в мае принесло пользователям очень много проблем. В частности, люди не могли запускать приложения, возникали проблемы со звуком и с подключением принтеров через USB. Пользователи уже назвали обновление одним из самых проблемных.