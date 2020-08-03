Вскоре после утечки дизайна нового меню "Пуск" пользователи Windows 10 получили долгожданную возможность самостоятельно испытать измененный впервые за долгое время элемент десктопной ОС. Соответствующая модификация уже доступна в виде очередного обновления – правда, чтобы "включить" его, не дожидаясь следующего патча, будет нужно провести несколько манипуляций.

Необязательный апдейт KB4568831 доступен в службе Windows Update – среди других исправлений он содержит и новое стартовое меню операционки, сообщает MSPowerUser.

Интересно Свежее обновление Windows 10 снова разочаровало пользователей: что пошло не так

Однако Microsoft пока не позволила полноценно и легко активировать нововведение – всем желающим изменить интерфейс придется прибегнуть к манипуляциям с реестром. Чтобы избежать проблем, перед процедурой рекомендуется создать точку восстановления.

Как "включить" новое меню "Пуска"

Необходимо создать пустой текстовый файл с помощью программы "Блокнот" и скопировать в него следующий контент, после чего сохранить его как 20H2.reg, согласившись с изменением расширения:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

После запуска файла и добавления его содержимого в реестр обновленное меню "Пуск" появится в системе после перезагрузки ПК.

Новое обновление добавляет обновленное меню "Пуск"

Стоит отметить, что такая процедура проводится энтузиастами на свой страх и риск – пользователям без навыков работы с реестром рекомендуется дождаться официального патча.

Новый элемент интерфейса ОС существенно изменил облик "плиток", впервые представленных еще с выходом Windows 8. В частности, они были приведены к единой концепции Design Fluent и избавились от "живых" элементов.