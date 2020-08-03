Обновленное меню "Пуск" стало доступно пользователям Windows 10
Вскоре после утечки дизайна нового меню "Пуск" пользователи Windows 10 получили долгожданную возможность самостоятельно испытать измененный впервые за долгое время элемент десктопной ОС. Соответствующая модификация уже доступна в виде очередного обновления – правда, чтобы "включить" его, не дожидаясь следующего патча, будет нужно провести несколько манипуляций.
Необязательный апдейт KB4568831 доступен в службе Windows Update – среди других исправлений он содержит и новое стартовое меню операционки, сообщает MSPowerUser.
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Однако Microsoft пока не позволила полноценно и легко активировать нововведение – всем желающим изменить интерфейс придется прибегнуть к манипуляциям с реестром. Чтобы избежать проблем, перед процедурой рекомендуется создать точку восстановления.
Как "включить" новое меню "Пуска"
Необходимо создать пустой текстовый файл с помощью программы "Блокнот" и скопировать в него следующий контент, после чего сохранить его как 20H2.reg, согласившись с изменением расширения:
После запуска файла и добавления его содержимого в реестр обновленное меню "Пуск" появится в системе после перезагрузки ПК.
Новое обновление добавляет обновленное меню "Пуск"
Стоит отметить, что такая процедура проводится энтузиастами на свой страх и риск – пользователям без навыков работы с реестром рекомендуется дождаться официального патча.
Новый элемент интерфейса ОС существенно изменил облик "плиток", впервые представленных еще с выходом Windows 8. В частности, они были приведены к единой концепции Design Fluent и избавились от "живых" элементов.