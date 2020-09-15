Компания Google продолжает работу над совершенствованием фирменного магазина Android-приложений. С очередным апдейтом разработчики взялись за функции игрового раздела цифровой платформы: нововведение позволит геймерам отсортировывать популярные тайтлы не только по жанрам, но и с другими актуальными критериям, например, наличием раздражающей встроенной рекламы.

На форуме Reddit менеджер по продукции Google рассказал пользователям об улучшении алгоритма поиска игр в Google Play с добавлением новых критериев фильтрации, таких как реклама в окне игры или наличие встроенных покупок.

Интересно В Google Play появится функция обмена приложениями

Я хотел показать вам функцию, которую мы называем Fireball. Она позволяет находить игры с такими тегам, как "Новые", "Звездный рейтинг", "Жанр" и так далее. Мы только что добавили теги "Реклама" и "Без рекламы", а также "Покупки в приложении" и "Без покупок в приложении". Вы можете найти их в нижней части интерфейса магазина или при поиске через мобильное приложение,

– пояснил представитель компании.

Таким образом, геймеры, которые не желают прерываться на рекламу во время игровой сессии или осуществлять микротранзакции, смогут настроить условия поиска игр в любимом жанре с учетом соответствующих требований.

Видео демонстрирует работу новой функции в Google Play

Новая функция также может оказаться полезной для пользователей с детьми. По заявлению разработчиков, обновленный интерфейс магазина должен стать доступен во всех регионах в ближайшее время.