В понедельник состоялся запуск первой эксплуатационной пилотируемой миссии на корабле SpaceX Crew Dragon. В честь этого события представляем подборку тематических обоев для iPhone.

Всего есть десяток изображений, посвященных SpaceX и ее проектам, включая Starlink и миссию Demo-2, сообщает 24 канал. Все картинки имеют разрешение 1284х2778 пикселей.

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О деталях миссии и том, как проходил запуск, можете прочитать в нашем материале по ссылке выше. В нем мы рассказали о команде, которая отправилась на МКС, новом названии корабля Crew Dragon и о том, как он изменился после запуска Demo-2.

Обои для iPhone

Изображение в максимальном разрешении можно загрузить по этой ссылке.