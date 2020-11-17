Подборка обоев SpaceX для iPhone в честь запуска Crew Dragon
В понедельник состоялся запуск первой эксплуатационной пилотируемой миссии на корабле SpaceX Crew Dragon. В честь этого события представляем подборку тематических обоев для iPhone.
Всего есть десяток изображений, посвященных SpaceX и ее проектам, включая Starlink и миссию Demo-2, сообщает 24 канал. Все картинки имеют разрешение 1284х2778 пикселей.
Не пропустите SpaceX успешно запустила Crew Dragon Resilience: все, что нужно знать о миссии Crew-1
О деталях миссии и том, как проходил запуск, можете прочитать в нашем материале по ссылке выше. В нем мы рассказали о команде, которая отправилась на МКС, новом названии корабля Crew Dragon и о том, как он изменился после запуска Demo-2.
Обои для iPhone
Поделиться новостью