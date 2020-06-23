На презентации WWDC 2020 Apple представила новые версии десктопной macOS и мобильной iOS. Обе операционки получили не только модифицированный интерфейс и ряд уникальных функций, но и более традиционные изменения – набор новых фирменных обоев. Все они стараниями бета-тестировщиков уже были слиты в интернет и появились в свободном доступе.