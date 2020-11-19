Решение о выводе из эксплуатации и проведении "контролируемого разрушения" принял Национальный научный фонд США. Основанием для этого стал детальный анализ 305-метрового телескопа, который базируется в Пуэрто-Рико.

Что случилось с телескопом

Дело в том, что обрыв двух кабелей, которые поддерживают 900-тонную платформу над тарелкой, делает опасной не только дальнейшую эксплуатацию обсерватории, но даже попытку ее починить, сообщает Space News.

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Инженеры разрабатывают план проведения контролируемого вывода телескопа из эксплуатации. Это займет несколько недель, однако за это время платформа может разрушиться самостоятельно.

Пока точные даты проведения контролируемого вывода из эксплуатации неизвестны. Мы можем сделать это "очень быстро", применив взрывчатку,

- сказал Ральф Гом, директор отдела астрономических наук НАФ.

Представители Национального научного Фонда США также отказались спекулировать на стоимости вывода из эксплуатации телескопа, заявив, что они будут сотрудничать с Управлением и бюджетом Белого дома и Конгрессом по вопросу оплаты процедуры. Предварительная экологическая оценка 2016 года, подготовленная НАФ в рамках программы избавления от старых астрономических обсерваторий, оценила расходы на деконструкцию от 10,6 до 18,7 миллионов долларов (по состоянию на 2016 год).

О радиотелескоп Аресибо

Обсерватория Аресибо – один из самых мощных инструментов современных радиоастрономов. Несмотря на свой почтенный возраст, ее до сих пор активно применяют для различных исследований. Одной из особенностей телескопа, которая делает его таким ценным, является то, что форма его главного зеркала не параболическая, а сферическая. Благодаря этому стационарная тарелка диаметром более 300 метров может фокусироваться не только на области неба прямо над собой, но и в 40-градусном конусе.

На высоте 150 метров над зеркалом подвешена платформа весом 900 тонн, что удерживается с помощью сложной системы тросов. Платформа несет на себе вторичный и третичный отражатели, которые могут перемещаться, фокусируя телескоп на определенной области неба.

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Проблемы начались когда в 2020 году один из додпоміжних тросов вырвало из железобетонной мачты. Падая, он повредил часть тарелки и защитный купол вторичного отражателя.



Пошкодження на телескопі Аресібо