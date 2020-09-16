Системы дистанционного обучения достаточно давно известны преподавателям вузов. А вот школы электронное обучение открыли для себя недавно. С помощью дистанционных образовательных технологий можно не только переложить на плечи компьютера ряд рутинных задач, но и организовать по-настоящему качественное обучение в период карантина.

Правильная организация дистанционного обучения – вещь необходимая не только в период карантинных ограничений. Актуальность внеклассной формы занятий сохраняется постоянно, так как ряд учеников по разным причинам не могут посещать уроки и вынуждены заниматься дистанционно. Однако в эпоху технологий, которые практически доступны для каждого человека и умещаются в смартфоне, организовать учебный процесс – задача не такая уж и сложная.

24 канал собрал несколько самых удобных платформ и сервисов, ориентированных на организацию дистанционного обучения.

Система дистанционного обучения Moodle

Moodle – полностью бесплатная платформа, которую можно свободно загружать, устанавливать и менять. Она относится к Open Source системам, то есть системам с открытым исходным кодом, что позволяет многим программистам создавать дополнительные, очень полезные расширения или модули.



Бесплатная платформа для онлайн обучения Moodle

Moodle подходит для организации дистанционного обучения любого уровня – от персональной базы образования до системы электронного обучения крупного образовательного учреждения. Даже если вы частный репетитор – вы можете использовать Moodle.

Стоит отметить, что многие школы и учреждения высшего образования используют платформу Moodle в своей работе.

Что может Moodle

В целом Moodle отлично справляется с задачами дистанционного обучения. Его преимущества:

полностью бесплатная система, готовая к внедрению;

создание качественных курсов для дистанционного обучения;

широкие возможности управления курсами;

содержит мощный аппарат тестирования;

включает разнообразие обучающих элементов;

позволяет реализовать дифференцированное обучение;

может использовать разнообразные педагогические сценарии и образовательные стратегии (программирование, модульное, индивидуальное, социальное обучение);

содержит настройки вариантов управления доступом пользователей к курсу – запись только учителем, по кодовому слову и модерация;

отслеживание прогресса учащихся с помощью визуализации;

возможность публикации обучающего контента разного формата – аудио, видео, текст и прочее.

Учебные элементы Moodle делятся на относительно пассивные, например, простая страница, файл, папка, которая объединяет несколько файлов, так и активные.

Moodle позволяет реализовать различные педагогические сценарии дистанционного обучения. Благодаря этой платформе преподаватель может объединить учеников в группы, а для каждой из групп можно определить свой контент и свой учебный материал. Также можно установить последовательность доступа к тому или иному учебному элементу после выполнения предыдущего задания. Например, не выполнив тестирование по теме 1, ученик не сможет получить доступ к лекции темы 2. Таким образом можно программировать не только доступ к отдельным учебным активностям, но и к целой группе учебных элементов.

Поскольку Moodle программа с открытым исходным кодом, платформа имеет большое количество плагинов и дополнений к системе. Такие дополнения, как правило, бесплатные, их можно просто скачать и установить для своей системы.

Примерами таких плагинов являются:

Модули видеоконференции;

Аудио видео чаты;

Массовая рассылка сообщений;

Средства проектной работы;

Электронные портфолио.

Недостатки Moodle

Система бесплатная, но ее нужно где-то установить (нужен сервер или хостинг, доменное имя). Все это может оказаться непосильной и дорогостоящей задачей для частного репетитора или школы.

Система потребляет много ресурсов, что может увеличить финансовые затраты.

Требует серьезного изучения.

Web-приложение Edmodo

Это специальный сервис в сети, который не требует отдельной установки. Edmodo позиционирует себя как Facebook для обучения – он построен по принципу социальных образовательных сетей, да и интерфейс напоминает внешний вид Facebook.



Edmodo поможет организовать обучение на расстоянии

Для того, чтобы начать работать с Edmodo, учителю нужно создать группу (электронный курс). Группа имеет свою уникальную ссылку и код, которые нужно сообщить другим участникам (ученикам). Группа может иметь такие учебные элементы, как записи (в виде текста или файлов), тесты, задания и опросы. Можно импортировать контент из других сервисов, например новостные ленты со школьного сайта, видео из YouTube, контент из других сервисов.

Полезно и то, что Edmodo не перегружен чрезмерными функциями или плагинами. Из дополнительного здесь есть простые но нужные элементы:

календарь (для фиксации учебных событий),

журнал для выставления оценок;

функционал для проверки домашнего задания.

Преимущества и недостатки Edmodo

Сперва обратим внимание на преимущества сервиса:

бесплатный;

нет рекламы;

простая регистрация;

пользователи делятся на три группы: учителя, ученики, родители (у каждой группы своя отдельная регистрация, свой код для доступа).

Однако существует несколько недостатков:

группы Edmodo нельзя объединять, то есть у ученика будет куча неудобных (а они неудобные) ссылок, с кучей кодов;

в общем арсенал учебных элементов хоть и достаточный, но относительно бедный.

Платформа Google Classroom

Google раньше в своем арсенале имел большое количество инструментов для образования, однако впоследствии компания решила все эти инструменты объединить в одну платформу, так появился Google Classroom. Поэтому Classroom вряд ли можно назвать классической системой дистанционного обучения, это скорее среда совместной работы – тот же Google для образования, только собранный в одном месте.



Google Classroom – отличный инструмент для создания онлайн школы

Кроме того Google Classroom действительно эффектный инструмент. Ранее в Google Classroom была относительно сложная система регистрации и доступа пользователей к курсу, но Google открыл свободную регистрацию, и теперь доступ к Classroom такой же простой, как и к Facebook.

Подробнее об организации работы читайте в нашем материале о Google Classroom.

Возможности Google Classroom

На платформе вы можете:

создать свой класс/курс;

организовать запись учащихся на курс;

делиться с учениками необходимым учебным материалом;

предложить задания для учеников;

оценивать задачи учащихся и следить за их прогрессом;

организовать общение учащихся.

Из особенностей Google Classroom можно отметить:

использование инструментов Google (Google Диск, Google Docs);

у участников образовательного процесса на Google диск создается общая папка "класс";

папка "класс" доступна как для отдельного ученика, так и для класса в целом.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ решения от Google можно назвать:

бесплатный;

Google Classroom создавался именно для школ, в отличие от Moodle, который больше подходит для вузов;

традиционные функции в Google реализованы хорошо: есть возможность публиковать теоретические материалы, задания, выставлять оценки в журнале, есть календарь.

Выделим и несколько недостатков такого решения:

очень бедный арсенал учебных элементов;

ссылки на Classroom неудобные.

Приложения для видеоконференций

Zoom

Это, вероятно, одно из самых известных и популярных приложений, которое за период пандемии сравнилось по популярности со Skype. Сервис отлично подходит как преподавателям, учителям, так и ученикам. Его можно установить на смартфон или компьютер, или воспользоваться web-версией.

Zoom доступен на Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Преимущества Zoom:

Количество участников: до 100.

Продолжительность конференции: до 40 минут.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись разговора: локально на устройстве.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: есть.

Windows

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Skype

Когда дело касается видеоконференций, забыть о Skype невозможно, так как эта программа является неизменным лидером на рынке уже много лет. Кроме того ее функционал действительно обеспечивает все нужное для проведения дистанционных лекций и занятий. Бесплатных возможностей мессенджера хватит не только для будничных разговоров, но и для расширенной коммуникации.

Программа работает как на Windows, macOS, Linux, Android и iOS, так и в web-версии. Здесь стоит отдельно отметить, что в браузере Skype реализован прекрасно и практически не отличается от десктопного варианта, поэтому устанавливать его на свой ПК не обязательно.

Количество участников: 50.

Продолжительность конференции: до 4 часов.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: в облаке.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: нет.

Windows

Google Play

App Store

Facebook Messenger

В конце концов организовать проведение занятия можно прямо в социальной сети Facebook. Популярный мессенджер Facebook позволяет общаться через видеосвязь, к тому же объединить в одной конференции можно до 50 человек.

Приложение доступно как на ПК, так на системах Android и iOS и даже в браузере

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись разговора: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: нет.

Google Play

App Store